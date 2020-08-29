



DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre de, okul yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacak. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.

