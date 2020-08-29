Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.08.2020 09:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 09:06
    ABONE OL

    Kamuda pazartesi gününden itibaren başlıyor

    Kamuda ya yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından, kamu kurumlarında pazartesi gününden itibaren uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamaları başlıyor. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. İşte detaylar.

    Kamuda esnek çalışma başlıyor

    Esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak.



    Milliyet'in haberine göre illerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek. Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar gözönüne alınacak.



    Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek.



    İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev bulundukları bölgeyi terkedemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacaklar.



    DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA
    Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre de, okul yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacak. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kamuda pazartesi gününden itibaren esnek çalışma başlıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri