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    • 27.08.2020 12:02
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    Son dakika: ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'da müjdeyi verdi: Yarın hesaplara yatıracağız

    Son dakika haberine göre, ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, ", bu yıl ü kilogram başına 12,5 liradan alacak. Tarımsal destek ödemeleri de yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatıracağız." dedi.

    Bakan Pakdemirli Giresun'da müjdeyi verdi
    ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.


    KURU ÜZÜM İÇİN FİYATLAR BELLİ OLDU
    'da, Toprak Mahsulleri Ofisi () 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alım fiyatını açıkladı. 'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." dedi.


    SAAT 18.00 İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRACAĞIZ
    Öte yandan tarımsal destek ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi de açıklayan Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemeleri de yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatıracağız." dedi.

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