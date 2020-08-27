Üniversite tercih sonuçlarının açıklamasıyla beraber kiralık daire arayışı başladı. Türkiye'yi de etkisi altına alan korana virüs salgını sonrasında herkesin olduğu gibi üniversite öğrencileri ve ailelerin de kiralık daire tercihleri değişti. Eskiden çocuğu üniversiteyi kazanan aileler ilk olarak yurt arayışına girerken korana virüs salgını sonrasında ise aileler çocuklarının kalabalık yurtlarda kalarak hastalık riski altında kalmasından endişe ettikleri için ucuz kiralık daire arayışına girişti. Peki kiralık daire ararken nelere dikkat edilmeli? Kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte kiralık daire arayanlar için önemli bilgiler…
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UCUZ KİRALIK DAİRE OLAN İLLER HANGİLERİ?
Türkiye'de toplam üniversite sayısı her sene açılan yeni üniversiteler ve bölümler ile artmaya devam ediyor.
Üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım hız kazanırken sonuçların kesin olarak açıklanması ile beraber üniversite bulunan illerde ne yazık ki kiralık daire fiyatları artıyor.
Bir anda öğrenciler tarafından gelen yoğun talep sonrası kiralık daire sayısı hızla düşerken azalan kiralık daire sayısı ve artan kiralık daire talebi ile beraber ne yazık ki fiyatlarda da dalgalanma yaşanıyor.
Toplam üniversite sayısı bakımından 4 büyük ilimiz öne çıkarken özellikle İstanbul sahip olduğu 58 üniversite ile en çok öğrenci ağırlayan şehir olarak öne çıkıyor. Türkiye'de toplam 118 üniversite bulunurken İstanbul'da 58 üniversite çok sayıda bölüm ile her sene öğrencilerin en çok tercih ettikleri şehir olmayı başarıyor.
İSTANBUL'DA KİRALIK DAİRE FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul emlak sektöründe Türkiye'nin en pahalı şehri olarak öne çıkarken en uygun kiralık daire fiyatları Esenyurt bölgesinde yer alıyor. İstanbul Esenyurt kiralık daire fiyatları en düşük 900 liradan başlarken 2 bin liraya kadar yükseliyor.
İstanbul'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettikleri şehirler arasında Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih, Osmanbey gibi ilçeler öne çıkarken ne yazık ki bu semtlerde ortalama kiralık daire fiyatları 2 bin lira ila 3 bin lira arasında değişiyor.
Eyüp, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bahçelievler ise 1.500 liralık ortalama kiralık daire fiyatları ile ekonomik kiralık daire arayan öğrencilere hitap ediyor.
ANKARA'DA ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN EN UCUZ KİRALIK DAİRE HANGİ İLÇEDE?
Üniversite eğitimi için Ankara'yı tercih eden öğrenciler için kiralık daire fiyatları ise 3 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Ankara toplam 18 üniversite ile en çok öğrenci barındıran iller arasında yer alırken öğrenciler ağırlıklı olarak Kızılay, Bahçelievler, Kolej, Gölbaşı ve Dikimevi bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde kiralık daire fiyatları en düşük bin 500 TL ve 3 bin TL arasında değişiyor.
İZMİR'DE ÖĞRENCİLERE KİRALIK DAİRE FİYATLARI EN UCUZ NE KADAR?
Üniversite eğitimi için İzmir'de tercih kılan öğrencilere hitap eden 7 üniversite bulunurken öğrenciler Çiğli, Bornova, Urla, Gaziemir ve Buca gibi bölgelerde kiralık daire ararken bu bölgelerde kiralık daire fiyatları bin 650 lira ila 2 bin 500 lira arasnıda değişiyor.
BURSA'DA KİRALIK DAİRE FİYATLARI YÜZDE 20 ARTTI!
Öğrencilerin tercih ettikleri bir diğer şehir olan Bursa'da kiralık daire fiyatları yüzde 20 oranında zamlanırken tercih döneminin başlaması ile beraber ne yazık ki öğrencilere kiralık daire fiyatları için artışın devam edeceği belirtiliyor.
İSTANBUL'UN EN GÖZDE İLÇESİ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta kiralık daire ararken dikkat edilmesi gerekenler:
– Kiralık daire ararken iyi bir araştırma yapmanız şart! Bunun için de işe öncelikle fiyat araştırmasıyla başlamalısınız. Sonrasında oturmak istediğiniz kiralık dairenin işyerinize ve sosyal alanlara yakınlığına dikkat etmelisiniz.
– Kiralık daire arayışında beğendiğiniz evi yakından incelemelisiniz. Evde tadilat gerektiren bir durum olup, olmadığını ve aklınıza takılan tüm detayları ev sahibine sormalısınız.
-Tutacağınız dairenin aylık apartman giderlerini öğrenmelisiniz.
-Kira sözleşmesi hazırlarken; kira tutarı, yıllık kira artış oranı, depozito, masraflar, evi teslim alma-teslime etme şekilleri, apartman aidatı, evin teslim koşulları ve ödeme zamanı gibi ayrıntıların sözleşmede yer almasına dikkat etmelisiniz.
Kira sözleşmesi imzalamadan önce bilmeniz gerekenler
* Ev sahibinizle kira sözleşmesini imzalamadan önce tüm şartlarda anlaştığınıza emin olun. Sözleşmede belirtilen maddelere her iki tarafın da uyması gerektiğini unutmayın. Eğer taraflardan biri sözleşmeye uymazsa diğerinin hukuki yollara başvurma hakkı doğar. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamı kiracıları koruyan maddeler kapsıyor.
* Kiracı olacağınız eve taşınmadan önce evin içinde hasarlı, tadilat gerektiren unsurlar varsa ev sahibinden tadilat konusunda talepte bulunabilirsiniz.
Hangi masraflar kiracıya ait?
* Apartman genelinde çıkan masrafları ev sahibi öder. Apartman giderleriyle ilgili ev sahibinizle anlaşıp, masrafları kiradan düşebilirsiniz. Bu konu kira sözleşmesinde yer almayabilir ancak karşılıklı anlaşmayla da çözülebilir.
* Kiracı konumunda isteğinize göre tadilat yapmak isterseniz, masraflar size ait olacaktır. Ancak bu durumda yapacağınız tadilat ya da boya işlemi konusunda ev sahibinizle hemfikir olmalısınız.
* Kiracısı olduğunuz evin içinde su, elektrik tesisatlarıyla ilgili ya da kombinin bozulması gibi bir sorun yaşarsanız, masrafları karşılayıp, kiradan düşme hakkınız var. Ev sahibiniz söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmezse mahkeme aracılığıyla durumu çözme yoluna gidebilirsiniz.
* Ev içinde yapacağınız tadilat gerektiren değişiklikleri ev sahibine haber vermelisiniz, aksi takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda ev sahibinizin sizi evden çıkarma ve tazminat davası açma hakkı doğacaktır.