ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UCUZ KİRALIK DAİRE OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de toplam üniversite sayısı her sene açılan yeni üniversiteler ve bölümler ile artmaya devam ediyor.

Üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım hız kazanırken sonuçların kesin olarak açıklanması ile beraber üniversite bulunan illerde ne yazık ki kiralık daire fiyatları artıyor.

Bir anda öğrenciler tarafından gelen yoğun talep sonrası kiralık daire sayısı hızla düşerken azalan kiralık daire sayısı ve artan kiralık daire talebi ile beraber ne yazık ki fiyatlarda da dalgalanma yaşanıyor.

Toplam üniversite sayısı bakımından 4 büyük ilimiz öne çıkarken özellikle İstanbul sahip olduğu 58 üniversite ile en çok öğrenci ağırlayan şehir olarak öne çıkıyor. Türkiye'de toplam 118 üniversite bulunurken İstanbul'da 58 üniversite çok sayıda bölüm ile her sene öğrencilerin en çok tercih ettikleri şehir olmayı başarıyor.