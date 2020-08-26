Son dakika: A Haber, Bakan Bekir Pakdemirli ile birlikte sel bölgesinde: Tüm çiftçi kardeşlerimizin borçlarını erteliyoruz

26.08.2020 10:45

Son dakika haberine göre, Selin vurduğu Giresun'da bir yandan yaralar sarılırken diğer yandan da denetimler devam ediyor. A Haber, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte havadan denetimlere katıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, çiftçiler ile ilgili, "Hasar tespit çalışması yapılan tüm çiftçi kardeşlerimizin borçlarını erteliyoruz. Sadece hasar tespit raporlarıyla bizlere başvursunlar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk günden itibaren tüm bakanlar olarak Giresun bölgesindeyiz. Zararların karşılanması için çok hızlı bir şekilde harekete geçtik. Bir an evvel yaraların sarılması vatandaşlarımızın memnun edilmesi için çalışmalara devam ediyoruz.

En çok zarar gören ilçemiz Dereli. Burada tabii ki ciddi zararlar oluşmuş. Dere yatağı değişerek çarşı içerisinden akmış. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle birkaç ayda temizlenecek toprağı kısa sürede halledeceğiz. Zor bir coğrafya. Doğal afetler konusunda da zorluklar yaşanıyor.

Sel felaketi sadece Giresun için değil, tüm Türkiye için geçerli, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate almak gerekiyor." dedi.

Çiftçi borçları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Hasar tespit çalışması yapılan tüm çiftçi kardeşlerimizin borçlarını erteliyoruz. Sadece hasar tespit raporlarıyla bizlere başvursunlar. 5 milyon lira kredi ve hibe desteği vereceğiz. Destekleri maksimum seviyede tutacağız çünkü buradaki tarımsal üretim ve faaliyetin sürdürülmesi ve yaraların sarılması bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.





