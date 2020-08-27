Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı "Enerjide tam bağımsız Türkiye" projesinin meyvelerinden olan Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili de konuşan Albayrak, bulunan gazın vatandaşın faturasına indirim olarak yansıyacağını da söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını da anlatan Albayrak, Batı'nın en büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı tarafından açıkça tehdit edildiğini söyledi. Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak'ın anlattıklarının detaylarını yazdı. İşte yazıdan o bölümler: