



Piyasaya uzun zamandır büyük halka arz gelmediğini belirten Doğaner, "Genelde küçük halka arzla ilerliyoruz. Onlarda çok başarılı oluyor. Hatta küçük olmasından ötürü yatırım iştahı çok fazla olduğu için çok küçük miktarda alabiliyor her bir yatırımcı ve büyük fiyat artışlarına sebep oluyor. Bu da bize yatırım iştahının olduğu halka arzlara ilginin çok güzel olduğunu gösteriyor" dedi.