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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    Pandeminin cılığa etkileri netleşiyor

    salgınının sektörüne olan etkilerinin Mayıs sonu verilerinde daha net anlaşıldığını dile getiren Sigorta Genel Müdürü Dr. E. , şirket olarak da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2020'nin ilk 5 ayında yüzde 10'luk bir büyüme yaşadıklarını aktardı.

    Pandeminin sigortacılığa etkileri netleşiyor
    COVİD-19 salgınının sektörüne olan etkilerinin Mayıs sonu verilerinde daha net anlaşıldığını dile getiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, şirket olarak da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2020'nin ilk 5 ayında yüzde 10'luk bir büyüme yaşadıklarını aktardı. Pamukçu, sektörün büyüme performansı ve branş bazındaki prim artışları ile ilgili de şunları söyledi: " arındırıldığında sektörde reel büyüme hızı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Sektörün hayat dışı branşlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla toplam nominalde yüzde 11'lik bir büyüme kat ettiği gözlemlendi. Hayat dışı branşlar incelendiğinde 'un en büyük etkisinin kasko başta olmak üzere oto sigortalarına yansıdığı dikkat çekiyor."
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