TÜRKİYE'DE KİRASI EN YÜKSEK VE EN UCUZ İLLER 2020 LİSTESİ!

Açklanan rakamlara göre Türkiye'de kirası en ucuz ilimiz Ağrı olurken en pahalı kiralık evler ise İstanbul'da yer aldı.

Bu iki şehir aynı zamanda en ucuz ve en pahalı satılık evler listesinde de aynı sıralamada liste başı oldu. Kiralık ev fiyatları için şehirlerin sosyo ekonomik yapıları belirleyici olurken yine kiralık daire fiyatları için ise şehrin göç alım hızı ve ünivertise öğrencilerinin yoğun başvuruları nedeni ile üniversite sayısı belirleyici oldu.

EN UCUZ ŞEHİRLER

Gayrimenkullerde en uygun fiyatların sunulduğu ve kira artışlarının, konut satış fiyatlarının çok olmadığı iller arasında; Siirt, Batman ve Mardin gibi Doğu Anadolu illeri yer aldı. Mardin'de konut satış fiyatları ortalama yüzde 2 oranında artış gösterdi.

En çok artışın olduğu şehirlerin başında ise Balıkesir şehri yüzde 21 oranındaki fiyat artışı ile ilk sırada yer aldı. Tekirdağ ve Van şehirleri sıralamalarda 2. ve 3. sırayı alırken yüzde 20 civarında fiyat artışı tespit edildi. Bu oranlar hem kira fiyatlarındaki artış hem de satılık konut fiyatlarındaki artışlar ile sağlandı.

EN PAHALI İLLER

Türkiye'nin en pahalı illeri arasında yer alan İstanbul, ilçe ve mahalle bazında yapılan istatistiklerde en pahalı mahallenin Bebek olduğu bilgisini bulunuyor. İstanbul Bebek, Türkiye'nin en pahalı gayrimenkullerinin olduğu bölge olarak ilk sırada yer alıyor.

Ankara'da ise Oran, Çiğdem Mahallesi gibi bölgeler, başkentin en pahalı semtleri arasında yer alıyor. İzmir'de Narlıdere, Mavişehir ve Yenikale en pahalı gayrimenkul fiyat artışlarının olduğu bölgeler arasında yer alıyor.