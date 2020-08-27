



İKİ AYLIK KONUT SATIŞI 400 BİNİ AŞTI

Kamu banklarının tarihi düşük konut kredi kampanyaları haziran ve temmuz aylarında konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. Haziran ayında 192 bin 12 adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı görüldü. Geçen ayda da 229 bin 357 adetle tüm zamanların en yüksek aylık konut satış rakamı elde edildi. Böylece iki aylık dönemde toplam 419 bin 369 adet konut satılmış oldu.



2019'da satılan 1,35 milyon adetlik konutun 3'te birinin sadece iki ayda satılması da önemli bir başarı alarak kayıtlara geçti.



Sektör temsilcileri, ekonomi yönetiminin ve kamu bankalarının desteği ile inşaat sektörünün tekrar eski güçlü günlerine dönüş sinyalleri verdiğini ve yeni projeler için şimdiden çalışmalara başlandığını ifade etti.



İpotekli konut satışlarında da haziran ve temmuz aylarında tarihi rekorlar kırıldı. Son iki ayda sırasıyla 101 bin 504 adet ve 130 bin 721 adet olmak üzere toplam 232 bin 225 adet ipotekli konut satışı yapıldı.