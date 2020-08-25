Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödedik niye bizi bir çembere hapsetmeye çalıştılar, küçücük bir yer verelim. Milletimizin birleşti ve dış güçleri bu topraklardan attık. Bütün bu süreçte bedel ödedik. Ekonomide yıllardır süren bir model var. Türkiye artık bu modellerden çıkıyor. Bu manadan çıkıp yeni modele geçmemizin bir bedeli var. "Doğu Akdeniz'e girme şunu yapalım." Bunu AB ülkelerinin en üst düzey görevlilerinden biri söylüyor. Böyle bir şey olabilir. Sen sermaye ile ülkenin siyasetine yön vermeye çalışırsan böyle olmaz. Bütün dünyanın her yerinde böyledir. Ekonomide attığımız adımlar, enerjiden bağımsız adımlar. Kolaycılığa kaçmayacağız. Geçmişten gelen statüko olduğundan farklı bir modele geçmeye müdahalede bulunuyorsa yapacağınız 2 şey var. Bedel ödedik mi? Öderiz. Ama neticelerini artık topluyoruz. Ben milyarlarca dolarımı dışarıya veriyorum. Artık yok. Bunların neticesini birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Pandemi döneminde Türkiye diğer ülkelere göre daha mı az etkilenmiş daha fazla mı etkilenmiş? Vicdanı olanlar bunu görüyor." şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ BİR PROJEDE TEHDİT ETTİLER"