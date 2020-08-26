Türkiye ekonomisinde, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana güçlenen toparlanma, üçüncü çeyrekte büyümeye dönüşüyor. Pandemi nedeniyle eve kapanılan Nisan'da yüzde 61.6'ya gerileyen, Temmuz'da yüzde 70.7 olan imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, Ağustos'ta yüzde 73.3 ile 5 ayın zirvesine çıktı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) de Ağustos'ta bir önceki aya göre 5.5 puan artarak 106.2 ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 4 AYDA % 60 ARTTI

Pandemi döneminde 66.8'e kadar gerileyen endekste son 4 aydaki yükseliş yüzde 60'a dayandı. Reel sektörün güvenindeki artışta siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu. Sektörel güven endeksleri de 5 ayın zirvesine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi 70.5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez" dedi.

Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.

Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ. pic.twitter.com/yWCJz7miBV — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020

FATURALARA YANSIYACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir haber kanalının canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi:

TUNA-1 kuyusunun yanında 2 katman daha var. Genel havzada ciddi potansiyel var.

KARADENIZ'DEKI doğalgaz kesinlikle vatandaşlarımızın faturalarına indirim olarak yansıyacak.

AYNI zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak.

GAZI, çok düşük maliyetle çıkartacağız.

BİR sürpriz de madencilik alanından gelecek.