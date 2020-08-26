Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'tan ekonomi mesajı: Kimse bileğimizi bükemez

    Ağustos’ta imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 5, 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakan Albayrak, ‘Kimse bileğimizi bükemez’ dedi...

    Türkiye ekonomisinde, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana güçlenen toparlanma, üçüncü çeyrekte büyümeye dönüşüyor. Pandemi nedeniyle eve kapanılan Nisan'da yüzde 61.6'ya gerileyen, Temmuz'da yüzde 70.7 olan imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, Ağustos'ta yüzde 73.3 ile 5 ayın zirvesine çıktı. (RKGE) de Ağustos'ta bir önceki aya göre 5.5 puan artarak 106.2 ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 4 AYDA % 60 ARTTI
    Pandemi döneminde 66.8'e kadar gerileyen endekste son 4 aydaki yükseliş yüzde 60'a dayandı. Reel sektörün güvenindeki artışta siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu. Sektörel güven endeksleri de 5 ayın zirvesine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi 70.5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez" dedi.

    FATURALARA YANSIYACAK
    HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir haber kanalının canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi:
    TUNA-1 kuyusunun yanında 2 katman daha var. Genel havzada ciddi potansiyel var.
    KARADENIZ'DEKI doğalgaz kesinlikle vatandaşlarımızın faturalarına indirim olarak yansıyacak.
    AYNI zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak.
    GAZI, çok düşük maliyetle çıkartacağız.
    BİR sürpriz de madencilik alanından gelecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Kimse bileğimizi bükemez
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri