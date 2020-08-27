Brent petrolün varil fiyatı kritik sınırın üstünde

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,94 azaldığını bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu aşarken, can kaybı 825 bini geçti. ABD, 5,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,7 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 46,26 ile 46,28 dolar aralığının direnç, 46,20 ile 46,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.