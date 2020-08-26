Elektrik faturasının yüzde 30'u ona ait! İşte elektrik faturasını düşürme yolları!

"ÜÇ ZAMANLI TARİFEYLE TASARRUF SAĞLAYABİLİRSİNİZ"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), tüketicilere serbest tüketici tanımını getirdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan şunları söyledi:

"2020 itibariyle yıllık tükettiğimiz 1400 kilowatt saatin üzerindeyse serbest tüketici oluyorsunuz. Serbest tüketici olduğunuzda elektriği herhangi bir elektrik tedarikçisinden satın alabilirsiniz. Dolayısıyla da firmalarla görüşüp bireysel sözleşme yaparak onların anlaşması üzerinden tüketim yapabilirsiniz. Eğer 1400 kilowatt saatin altında bir tüketiminiz varsa o zaman bölgedeki elektrik dağıtıcısının abonesi olarak çalışacaksınız. Buradaki avantaj da tek tarife ve üç zamanlı tarife fırsatı olacaktır. Kullanım şeklinize göre üç zamanlı tarifeye geçerseniz avantaj sağlayabilirsiniz. Bu tarifede özellikle yoğun tüketim saatlerinde elektrik daha pahalı. Tüketimin düşük olduğu saatlerde ise elektrik daha ucuz. Eğer siz kendi konforunuzu bozmadan bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00'den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz iyi olacaktır. Şu an herkes tek zamanlı tarifede. 24 saat boyunca tek fiyat hakim. Burada kişi kendi kullanımını değerlendirip tarife değişikliği için dağıtıcı kuruma başvurabilir. Tek kriter sayacının elektronik sayaç olması olacaktır."

Faturayı düşürmenin amacının daha az enerji tüketimi olduğunu anlatan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, "Ne kadar az tüketirsek o kadar az üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluyoruz. Mevcut enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca temiz enerjiye çevireceğiz. Bu anlamda güneş enerjisini kullanmamız doğru bir yaklaşım olacak" değerlendirmesinde bulundu.