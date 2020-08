Elektrik faturasının yüzde 30'u ona ait! İşte elektrik faturasını düşürme yolları!

Elektrik faturalarından tasarruf etmek için ilk kural ise aletlerin kullanımında alınacak küçük önlemler. Her evde olmazsa olmaz elektrikli ürünlerin başında gelen buzdolabının faturada ciddi bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, "Faturanın yüzde 30'unu buzdolabı kullanımının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı" uyarısında bulundu.