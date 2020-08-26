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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 19:38
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    • 26.08.2020 19:38
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazancıyla günü 1.099,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 15,13 16,10 -6,02
    Brisa 11,95 12,32 -3,00
    Petkim 4,03 4,11 -1,95
    Coca Cola İçecek 42,70 43,48 -1,79
    Ford Otosan 85,95 87,40 -1,66
    Enerjisa Enerji 8,15 8,28 -1,57
    Türk Hava Yolları 11,03 11,20 -1,52
    Çelebi 72,50 73,50 -1,36
    Aksa 6,73 6,82 -1,32
    Migros Ticaret 38,46 38,90 -1,13
    Emlak Konut GMYO 1,86 1,88 -1,06
    TAV Havalimanları 15,91 16,07 -1,00
    Türk Traktör 87,05 87,90 -0,97
    Mavi Giyim 38,16 38,50 -0,88
    Ülker Bisküvi 22,80 23,00 -0,87
    Klimasan Klima 13,17 13,28 -0,83
    Alarko GMYO 14,49 14,60 -0,75
    Kartonsan 599,70 604,20 -0,74
    İskenderun Demir Çelik 6,80 6,85 -0,73
    Tüpraş 82,25 82,85 -0,72

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