Borsada yatırım yapan küçük yatırımcıları uyaran uzmanlar özellikle sosyal medya tavsiyelerinden uzak durarak alacakları şirketleri iyi analiz etmelerini istiyor.
PARA dergisine değerlendirmelerde bulunan Maritza Kıymetli Madenler Hazine Müdürü Eren Can Umut bilançoların açıklanması ile gıda ve perakende sektörünün ön plana çıktığını belirterek, "Özellikle sokağa çıkma yasağı nedeniyle gıda stoklamaya yönelimin gerçekleşmesi perakende sektörüne pozitif yansıdı. Bunun yanında TCMB'nin faiz indirimi sürecine girmesi ile özellikle menkul kıymetler sektöründe karlılık oranları yüksek geldi" dedi.
O HİSSELERE DİKKAT
Eren Can Umut, bu kapsamda ilk yarı bilançosu ile ön plana çıkan Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Türk Telekom, Turkcell, Tat Gıda, Bizim Toptan Satış Mağazaları, Brisa, Alarko Gayrimenkul, Enerjisa, Logo Yazılım, Koza Altın İşletmeleri, Deva Holding, Koza Madencilik, Coca- Cola İçecek, Sabancı Holding, Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Halk GYO ve Alkim Kimya hisselerinin yakın takibe alınarak orta uzun vade için değerlendirilebileceğini söylüyor.