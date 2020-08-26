O HİSSELERE DİKKAT

Eren Can Umut, bu kapsamda ilk yarı bilançosu ile ön plana çıkan Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Türk Telekom, Turkcell, Tat Gıda, Bizim Toptan Satış Mağazaları, Brisa, Alarko Gayrimenkul, Enerjisa, Logo Yazılım, Koza Altın İşletmeleri, Deva Holding, Koza Madencilik, Coca- Cola İçecek, Sabancı Holding, Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Halk GYO ve Alkim Kimya hisselerinin yakın takibe alınarak orta uzun vade için değerlendirilebileceğini söylüyor.