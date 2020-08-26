Başvurular toplanacak işte başvuru yeri! Hükümet herkese 903 TL maaş için düğmeye bastı!

960 TL destek ödemesi nasıl alınacak?

İlçedeki Vakıf Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere yapılacak resmi müracaat ile birlikte bu imkândan yararlanma hakkı elde edecek vatandaşların, bazı şartları taşıması yeterli. Başvuru formunun doldurulması ile birlikte her ay düzenli ödeme almaya hak kazanacak olan vatandaşların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

18 yaşından küçük olmaması

Muhtaçlık aylığı kapsamında 18 yaş altında engelli bireye sahip olunması

Evde para geçimini sağlayan kişinin vefat etmesi

Şehit, gazi yakını olunması

Eşinin kaybedilmesi ya da boşanmış olması

Herhangi bir şekilde sosyal güvencesi bulunmayan yaşlıya bakan aileler

Okula giden küçük çocukların bulunduğu aileler

Ekonomik anlamda zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar