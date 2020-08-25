KİRA YARDIMI NE KADAR?

2020 yılı için belirlenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı henüz açıklanmadığı için halen 2019 yılının listesine göre kira yardımı tutarları ödenmeye devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene Mayıs ayında açıklanan kentsel dönüşüm kira yardımı zam oranı ne yazık ki Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen henüz açıklanmadı.

Halen uygulanmakta olan geçerli listeye göre devletin en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 lira ve en yüksek kira yardımı tutarı ise 1.150 TL olarak ödenmektedir. Söz konusu kira desteği rakamları illerde yer alan kira fiyatları ortalamasına bakılarak hesaplanmaktadır.