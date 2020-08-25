Dul yetim anne baba kardeş eş ve çocuklara yüzlerce lira ödeniyor! Bu ödemeyi almayı unuttuysanız hemen alın!

Devlet çeşitli kurumları aracılığıyla vatandaşlara yardım ödemelerinde bulunuyor. SGK'da vatandaşların bilmediği çok sayıda ödeme bulunuyor. Devlet tarafından yapılan bu ödemelerin bir çoğu karşılıksız ve koşulsuz olurken vatandaşların ödemeleri alabilmeleri için ilgili kuruma başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru yapılabilecek kurumlar arasında ilk sırada yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bulunuyor. Eğer hak sahibiyseniz ancak ödemeyi almamışsanız 5 yıl içinde SGK'ya başvuruda bulunup bu ödemeleri alabilirsiniz. İşte alabileceğiniz o ödemelerden bazıları. Bu kapsamda sağlanan ödemelerden ve unutulan ödemelerin başında ise cenaze yardımı geliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YOLLUK ÖDEMESİ
Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılır. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontorlü, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
ÇEYİZ İÇİN 24 MAAŞ
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesilir. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru SGK'ya.
İSTİRAHAT PARASI
Çalışırken hastalanan, meslek hastalığına yakalanan, iş kazası geçiren sigortalıya hastane rapor yazar. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 39.50 TL, yatarak tedavilerde 29.62 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır. Ödeme turkiye.gov.tr'den e-devlet şifresiyle kontrol edilebilir ve PTT'ye yatar.
SÜT PARASI
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen 'emzirme ödeneği' de veriyor. Posta'nın haberine göre, 133 lira olan Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
EMZİRME PARASI
Anne veya babanın birinin sigortalı veya bağkurlu olması ve en az 120 günlük primin yatmış olması halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
DOĞUM İZNİ PARASI
Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna doğum izni veya rapor parası deniyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira. Bu en az tutar. Ödeme PTT ve Ziraat'ten. Bu paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.
TOPLU PARA
Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.
SGK CENAZE YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?
Bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar kendi şehirlerde yer alan sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı başvuru yapacaklar. Vefat eden kişinin ölüm tarihine göre geriye dönük 5 yıllık süre için başvuru yapılıp bu ödemeler alınabilir.
Devlet tarafından sağlanan, SGK tarafından ödenen devlet destekleri arasında cenaze yardımı geliyor. Cenaze yardımı ödemeleri belli bir tutarda SGK'ya prim ödemiş sigortalı olarak çalışmış bir vatandaşın vefat etmesi durumunda ödeniyor. Peki SGK mevzuatında yer alan bu koşullar ve cenaze yardımı özellikleri neler? İşte cenaze yardımı ödemelerine ilişkin tüm detaylar;
* Cenaze yardım ödeneği almak için vefat eden kişinin SGK'ya en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor.
* Cenaze yardımı ödemeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden yapılıyor.
* 2020 yılı için cenaze yardımı ödemeleri 801 TL olarak ödeniyor.
* Cenaze yardımı ödemeleri iki aşamalı ödeniyor. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocukları varsa ödemeleri bu geride kalan eş ve çocuklar alıyor. Ama vefat eden kişi evli değilse ödemeler anne, baba ve kardeşlere yapılıyor.