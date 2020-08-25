Dul yetim anne baba kardeş eş ve çocuklara yüzlerce lira ödeniyor! Bu ödemeyi almayı unuttuysanız hemen alın!

SÜT PARASI

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen 'emzirme ödeneği' de veriyor. Posta'nın haberine göre, 133 lira olan Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

EMZİRME PARASI

Anne veya babanın birinin sigortalı veya bağkurlu olması ve en az 120 günlük primin yatmış olması halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.