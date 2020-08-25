Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,53 puan ve yüzde 1,71 düşüşle 1.236,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 78'i geriledi. Tük Hava Yolları, Petkim, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.