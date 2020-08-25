EYT bugün en haberler ve gelişmeler - Koronavirüs sonrasında EYT son dakika çıkar mı? İşte yeni formül

EYT YASASI İÇİN SÜRPRİZ GELİR Mİ?

Corona virüs ile mücadele sürecinde eyt konusu TBMM gündemine geldi. Verilen bir kanun teklifi ile eyt yasasının çıkması talep edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ise emeklilikte yaşa takılan vatandaşların bu süreçte yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgiler verildi. EYT'li vatandaşların gençsin diye emekli olamadıkları ancak yaşlısın diye de iş bulamadıklarının belirtildiği kanun teklifinde bu alanda adım atılması istendi.

Bu konuda AK Parti'den bir adım bekleyen EYT'li vatandaşlar için ise henüz bu konuda bir adım gelmedi. Çok sayıda alanda destek programı açıklanırken bu programlar gelir düzeyine göre belirlendi. EYT'li vatandaşlar bu alanda kendileri adına bir düzenleme talep ederken yasasının çıkmasını talep ediyorlar.