"BANKA HİSSELERİNDE YÖNÜ PANDEMİ BELİRLİYOR"

Banka hisselerinin ucuz ve iskontolu olduğu için orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabileceğini vurgulayan Coşar, "Ancak genel konjoktür daha çok bankacılıktan yana değil. Daha çok sanayi tarafı olumlu. Ne zaman pandemi biter. Ülkeler üzerindeki baskı azalır. Makro verileri dengelenir. O zaman bankacılık ve sanayi endeksi arasındaki makasın kapanması ve bankacılık endeksinin daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz" dedi.