Şartsız kefilsiz olarak alabilirsiniz. 5 bin TL tutarlı kredi için hazırlanan kampanyaya 4 banka dahil oldu. Anında şartsız kefilsiz 5 bin TL kredi kampanyasına dahil olan bankalar, müşterilerine başvuruları karşısında en kısa sürede krediyi iletecek. Kredi alacak olan kişinin 19 yaşından büyük olması ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca TC vatandaşı olan kişiler TC KİMLİK numarası ile kredi başvurusu yapacaklardır. Bu yazımızda 4 bankadan anında 5 bin TL kredi kampanyası şartsız kefilsiz! Başlığının detaylarını anlatacağız.