

SMS İle Kredi Nasıl Alınır?

Bankalardan 2020'de SMS yolu ile kredi almak için yapılması gereken tüm bankaların bu kredi başvuru kanalı için açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:

Kredi başvurusu yapacak kişi kredi almak istediği bankanın 4 haneli SMS hattına adını, soyadını, TC kimlik numarasını gönderiyor.

Banka kredi değerlendirme sistemi anında TC kimlik numarası üzerinden kişinin bankalar arası değerlendirme sisteminde kayıtlı olan kredi skoru üzerinden değerlendirme yapıyor.