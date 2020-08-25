Bu numaraları arayan kişiler başvuru işlemlerini bankaya gitmeden yaparak anında kredi kullanma imkanına sahip oluyorlar. Tek bir sms ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve başvuru numaralarını haberimizde derledik. Bankalardan 2020'de SMS yolu ile kredi almak son derece popüler hale gelmiş bir uygulama. SMS ile Kredi almak için hemen tüm bankaların tüketicilere sundukları bir SMS hattı var. Bu numaraya yollanan bir SMS mesajı ile TC kimlik numarası başta olmak üzere en temel bazı kimlik bilgilerini bankaya gönderen kişinin kredi talebi anında sorgulanıp kredi talep edene yine dakikalar içerisinde kullanabileceği kredi tutarını ve kredi ön onay durumu bildirilebiliyor.
SMS İle Kredi Nasıl Alınır?
Bankalardan 2020'de SMS yolu ile kredi almak için yapılması gereken tüm bankaların bu kredi başvuru kanalı için açıkladığı SMS numarasına mesaj atmaktan ibaret. SMS ile kredi başvuru süreci aşağıdaki aşamalardan geçilerek gerçekleşiyor:
Kredi başvurusu yapacak kişi kredi almak istediği bankanın 4 haneli SMS hattına adını, soyadını, TC kimlik numarasını gönderiyor.
Banka kredi değerlendirme sistemi anında TC kimlik numarası üzerinden kişinin bankalar arası değerlendirme sisteminde kayıtlı olan kredi skoru üzerinden değerlendirme yapıyor.
Burada kişinin öncellikle kredi alır durumda olup olmadığına bakılıyor. Şayet örneğin kişinin haciz veya yasal takip gibi bir durumu varsa bu durumda doğrudan kredi başvurusu ret edilebiliyor.
Kişinin tüketici kredisi alma durumu elverişli ise ikinci aşamaya geçiliyor. Burada kişinin serbest olan kredi limiti sorgulanıp yine kısa mesaj yolu ile ne kadar tutarda ihtiyaç kredisi kullanabileceği bildiriliyor.
Alınan ön onay sonrası kişi kimliği ile en yakın şubeye giderek kredisini kullanabiliyor.
SMS İle Alınabilecek Kredi Miktarı
Bankalardan 2020'de SMS yolu ile alınabilecek kredi tutarı her bankanın belirlediği tüketici kredisi ve başvuran kişinin kişisel kredi limiti tarafından belirleniyor. Ancak bu kredinin öncellikle bir tüketici veya ihtiyaç kredisi olduğunu ve bu sebeple kişilerin bireysel kredi limitleri kadar verildiğini söylemek gerekir. Bu sebeple ortalama olarak SMS kredileri 5.000 TL ile 60.000 TL arası tutarlarda veriliyor. SMS ile kredinin ancak ön başvurusu veya sorgulaması yapılabiliyor. Asıl başvurunun ise doğrudan banka kanalı ile yapılması gerekiyor.
SMS İle Kredi Veren Bankalar Hangileri?
2020'de SMS yolu ile kredi alınabilecek bankalar kamu ve özel bankalar olmak üzere şu şekilde:
HSBC bankasının SMS numarası 4477
Denizbank SMS hattı 3280
QNB Finansbank hattı 5030
Halkbank SMS kredi hattı 3452
Aktifbank SMS kredi hattı 3050
Fibabank SMS kredi hattı 3422
İş Bankası SMS Kredisi
SMS yolu ile İş Bankası'ndan kredi almak için yapılması gereken 4402 numaralı SMS hattına aralarında boşluk bırakarak ad, soyadı ve TC kimlik numarasını yazarak mesaj atmak. Bundan sonra hızlıca yapılan sorgulama ile kişinin kredi kullanım durumu mesajla bildiriliyor. İş Bankası şu an SMS yolu ile kredi başvurusu yapan müşterilerinden örnek 10.000 TL ve 24 ay faizli kredilerde aylık 481 TL taksitle kredi kullanma imkanı sunuyor.
Yapı Kredi Bankası SMS Kredisi
SMS yolu ile Yapı Kredi Bankası'ndan kredi almak için yapılması gereken ise bankanın 4454 numaralı hattına SMS ile Kredi başvurusu yapmak. Yapı Kredi Bankası'nın SMS ile kredi konusunda diğer bankalardan en büyük farkı ise sadece tüketici kredilerinde değil konut veya taşıt gibi kredilerde de SMS yolu ile sorgulama imkanı vermesi. Bunun için de SMS mesajı gönderecek kişinin önce kullanmak istediği kredi türünü sonra da aralarında boşluk bırakarak ad, soyadı ve TC kimlik numarasını yazıp bankaya göndermesi.