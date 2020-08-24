Geçtiğimiz aylarda bankada parası olanlar için faiz oranlarının sürekli düştüğünü gözlemlemiştik. Şimdi ise bankaların mevduat faiz oranları sürekli artıyor. İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde... Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması.
TÜRK LİRASI HESAPLAR İÇİN VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ LİSTESİ
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.25
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı 10.20
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.65
Aktif Bank N Kolay faiz oranı yüzde 12.25
Odebank Oksijen Hesap hoş geldin faiz oranı yüzde 12.00
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.75
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.50
ING BANK 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
DOLAR HESABI AÇANLAR İÇİN VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANI LİSTESİ
Odeabank Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 2.00
Alternatif Bank Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 1.75
Burgan Bank Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 2.75
Fiba Banka Vadeli Dolar Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 2.25
NOT: Mevduat faiz oranları bankadan bankaya anlık olarak değişebilmektedir.
Vadeli Hesap Nedir?
Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.
Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.
Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Vadeli Mevduat Hesabı Çeşitleri Nelerdir?
Faiz oranı sayesinde müşterilere kazanç sağlayan vadeli mevduat hesaplarının amaç ve kullanımlarına göre çeşitleri bulunuyor. Vadeli TL, döviz ya da altın hesabı, e-vadeli hesap, dönem ödemeli mevduat hesabı, çeyiz hesabı, hoş geldin vadeli hesabı ve birikim hesabı bankalarda en çok tercih edilen seçenekler arasında. Gelin bu hesap türlerinin ne işe yaradığına birlikte bakalım:
Vadeli TL, Döviz ya da Altın Hesabı: Banka müşterilerinin vadeli hesap dendiğinde en çok kullandıkları hesap çeşidi. Belli bir mevduat faiz oranı üzerinden birikimlerin üzerine kâr elde edilmesini sağlayan bir sisteme sahip. TL, Dolar ve Euro gibi döviz hesaplarında yatırılmış olan nakit para üzerinden faiz uygulaması yapılırken, vadeli altın hesabı için gram üzerinden hesap açılması ve faizlendirilmesi yapılır.
e-Vadeli Hesap: Şubelere gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden açılan vadeli hesaplar e-vadeli mevduat hesapları olarak geçer. Bankaların seçenekleri değerlendirildiğinde, bazı kurumların online işlemlere özel daha yüksek faizler sunduğunu söylemek mümkün.
Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı: Bu tarz vadeli hesapta, hesabın vadesi 1 yıl olarak belirlenir. Hesabın sahibi olan müşterilere de banka belli aralıklarla faiz ödemesi yapar.
Çeyiz Hesabı: Bu vadeli hesap türünün en önemli özelliği devlet destekli olması. Bankaların belirlemiş olduğu bazı şartların sağlanması durumunda, birikime eklenen faizin yanında devlet katkısı hakkı da kazanılır.
Hoş Geldin Vadeli Hesap: Bazı bankaların ilk defa vadeli hesap açacak olan müşterilerine sunmuş olduğu bu seçenekte faiz oranları da normale göre daha yüksekten açılır.
Birikim Hesabı: Birikimlerin en kolay yönetildiği vadeli hesaplar arasında yer alır. Yatırılan para günlük olarak işleme alınır ve faiz getirir. Vade süresi az olduğu için faiz miktarı da bir o kadar düşük. Fakat vadeli hesaplarda vade dolmadan hesaptan para çekme mümkün değilken, birikim hesabında günlük işlem uygulandığı için istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz.