Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli aralıklarla asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını belirlemek adına toplantılar gerçekleştiriyorlar. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlenmişti. Peki, AGİ dahil asgari ücret ne kadar? 2020 yılının Ağustos - Eylül ayları için Agi tutarı ne kadar oldu? Agi ücreti kaç TL? Asgari geçim indirimi milyonlarca çalışana ödeniyor. Çalışanlar asgari ücrete ek olarak Asgari geçim indirimi ile ekonomik açıdan gelir elde ediyor. Peki 2020 Agi ne kadar oldu? 2020 Ağustos - Eylül ayları Agi tablosu...
2020 AGİ NE KADAR?
2020 yılında Asgari ücrete yapılan %15,03'lük zamla birlikte brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak açıklanmıştı. İşçi ve işverenleri ilgilendiren pek çok detay ise netlik kazanmaya başladı. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak.
2020 yılı Asgari ücretle ilgili araştırmaların yanı sıra 2020 Agi ve Agi tablosu araştırmaları da sürüyor. Milyonlarca çalışan 2020 yılında ödenecek AGİ tutarlarını merak ediyor.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
2020 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL