İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımları başladı. İstihdamı yapılacak olan personeller çevre temizliği kadrosunda görevlendirilecek. Peki TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına baktığımızda Burdur ve Iğdır şehirlerine TYP kapsamında personel alımı yapıldığı görüldü. Alınacak adaylar Burdur İl Özel İdaresi, Burdur Kibyra Kazı Başkanlığı ve Iğdır Aralık İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 'nda istihdam edilecek.
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına baktığımızda Burdur ve Iğdır şehirlerine TYP kapsamında personel alımı yapıldığı görüldü. Alınacak adaylar Burdur İl Özel İdaresi, Burdur Kibyra Kazı Başkanlığı ve Iğdır Aralık İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 'nda istihdam edilecek.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
TYP Başvurusu Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. yukarıdaki yer alan ilanların numaralarını yazarak ulaşabilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.
2020 TYP Maaşı Ne Kadar?
- Asgari ücret (2.020,90 TL)
Haftalık Çalışma Saatleri
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
Kimler TYP'den Yararlanamaz?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
TYP'de İzin Süresi Ne Kadar?
Katılımcıların TYP'ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Yaptırılır?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.