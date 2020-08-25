Bekçi alımı 2020! Bekçilik başvuru şartları nelerdir? İstanbul 400 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

400 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı 2020 yılında da merak edilen konulardan birisi oldu. Polis Akademisi'nin İstanbul için yaptığı bekçi alımı duyurusunun ardından bekçilik başvuru şartları araştırılıyor. EGM teşkilatına her yıl binlerce bekçi alımı yapılıyor. Sınavları başarıyla tamamlayan adaylar bekçi olmaya hak kazanıyor. Peki, İstanbul 400 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI İKAMET ŞARTI VAR MI?

Duyuruya bakıldığında alımların sadece İstanbul için yapılacağı görülüyor. Daha önce yayımlanan bekçi alımı ilanlarında ikamet şartı aranmıştı. İkamet şartı şu şekilde ifade edilmişti:

"Alım yapılacak ve adayların başvuru yapacağı il için il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bunu ikametgah belgesi ile belgelemek,"