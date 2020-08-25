Uzmanlardan kritik uyarı! Altının gücü kırıldı

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bekliyor. Ons altın tam bir yön bulmakta zorlanıyor. Ons altındaki yukarı yönü destekleyecek etkenler halen daha piyasada mevcut. Ancak aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi ons altındaki gücü kırıyor. Şimdilik kararsız seyirler var. Ancak satış baskısının sert olduğunu söylemek güç. Bu hafta Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması önemli.

Teknik Analiz: 1924 dolar güçlü destek konumunda. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması halinde yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Tepkilerin daha da güçlenmesi için 1955 seviyesinin üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Ana direnç 1970.