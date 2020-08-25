Uzmanlardan kritik uyarı! Altının gücü kırıldı

İç piyasada gram altın 457 liradan, çeyrek altın 733 liradan, Cumhuriyet altını da 3,043 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...
İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bekliyor. Ons altın tam bir yön bulmakta zorlanıyor. Ons altındaki yukarı yönü destekleyecek etkenler halen daha piyasada mevcut. Ancak aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi ons altındaki gücü kırıyor. Şimdilik kararsız seyirler var. Ancak satış baskısının sert olduğunu söylemek güç. Bu hafta Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması önemli.
Teknik Analiz: 1924 dolar güçlü destek konumunda. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması halinde yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Tepkilerin daha da güçlenmesi için 1955 seviyesinin üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Ana direnç 1970.
Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı:
KIYMETLİLER HAFTAYA SATICILI BAŞLADI
Altın yeni haftaya 1940 dolar/ons seviyesinden giriş yaptıktan sonra seans boyu satıcılı bir seyir izlediği bir güne başlamış oldu. Dün Dünya sağlık örgütünün Aşıya dair yaptığı tünelin sonunda ışık görüldü açıklaması piyasalarda pozitiflik yaratırken, altın gibi güvenli liman olma özelliği olan varlık sınıflarına satış getirdi.
Altın yaşanan gelişmeler ışığında dünkü seansta 1923 dolar/onsa kadar geri çekilerek, seansın en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 1929 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yüzde 0,5 kaybı hanesine yazarak haftaya kayıpla başlamış oldu.
Gümüş ise 26,80 dolar/onstan başladığı günde satıcılı bir seansı geride bıraktı. 26,26 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, gün sonunda 26,60 dolar/onstan seansı tamamlarken, yüzde 0,7 kaybı hanesine yazmış oldu.
Platin dünkü seansta 896 dolar/onsa kadar çekilerek son 3 haftanın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Gün sonunda toparlanma çabasıyla seansı 920 dolar/onstan tamamlayarak günü yatayda kapattı.
Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 2185 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2179 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0,3 kayıp yaşadı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti.