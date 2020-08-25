ASGARİ ÜCRETE EN YAKIN ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşları, memur ve emekli maaşlarından farklı olarak belirleniyor. Memur ve emekliler yılda iki defa zam alırken asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları bir yıllık olarak belirleniyor. Bu kapsamda Aralık ayında gerçekleştirilen asgari ücret belirleme görüşmelerinin ardından Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oluyor. Bu zam tüm yıl boyunca geçerli olmakla beraber yıl içinde değişmiyor. Tüm bu bilgilerin ardından ise merak edilen konu başlığı enflasyon oranı zammı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar maaşlarına enflasyon oranı zammı almayacaklar. Maaşlar yıl başında belirlendiği için bu rakam yıl sonuna kadar geçerli. Bu maaş zam oranı yıl içinde değişmiyor.