Her ay düzenli 915 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor! Hemen başvuru yapın!

Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlara önemli haklar sağlıyor. Bu haklar vatandaşların içinde bulundukları durumdan mağdur olmalarını engellemek amacıyla sunulurken vatandaşlarımızın bir kısmının bu haklardan haberi olmayabiliyor. Türkiye'de maddi durumu iyi olmayan ve açlık yoksulluk sınırında yaşayan binlerce vatandaş olmakla birlikte bu vatandaşlara devlet tarafından ayni ve maddi yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında fakirlik ya da muhtaç maaşı olarak da bilinen bir ödemede ise devlet ihtiyaç sahiplerine 2020 yılında 915 TL olmak üzere maddi destek sağlıyor. Peki bu ödemeden kimler yararlanabilir, ne kadar ödenir ve nereye başvuru yapılmalıdır, işte detaylar.
Ancak gün ve yaş şartını sağladığı halde prim eksiği yüzünden emekli olamayan vatandaşlar SGK'dan bu zamana kadar ödemiş oldukları prim paralarını toplu halde alabilirler. Bu ödemeleri almak için kendi işini yapmıyor olmak, sigortalı olarak çalışmıyor olmak, kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartını sağlamak şartlarının sağlanması gerekiyor. Başvurular ise İl Sosyal Güvenlik Kurumlarına yazılı olarak yapılıyor.
Kimler Yararlanabilir?
Devlet tarafından, ihtiyaç sahiplerine ödenen fakirlik maaşından sadece belirli şartları ve durumları sağlayan vatandaşlar yararlanabilmekte olup bu ödemen yararlanabilecek olanlar; vatandaşların en az yüzde 40 engellilik durumunun bulunanlar, 18 yaşını bitirmeden önce anne ve babasını kaybetmiş olması ve bu kişiye bakacak kimsenin, herhangi bir aile üyesinin bulunmayanlar 65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamayanlar, bu şartlardan en az birini sağlayan ve gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğunu belgelendiren kişiler bu fakirlik maaşından yararlanabilmektedir.
Şartlar Neler?
İlgili durumları olan vatandaşların hiçbir sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir ya da aylığı olmaması, mahkeme kararı ile kanunlar bakım altına alınmamış olması, gelir getirici menkul ya da gayrimenkul malı olmaması ve ortalama gelir miktarını geçmemesi şartlarını sağlayanlar bu maaş ödemesini alabilmektedir.
Nereye Başvurulur?
Fakirlik ya da muhtaç maaşı almak isteyenler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu, T.C. kimlik kartı, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu, şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formuile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapmalıdır. 2020 yılı itibari ile fakirlik maaşı aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir.