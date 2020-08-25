Her ay düzenli 915 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor! Hemen başvuru yapın!

Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlara önemli haklar sağlıyor. Bu haklar vatandaşların içinde bulundukları durumdan mağdur olmalarını engellemek amacıyla sunulurken vatandaşlarımızın bir kısmının bu haklardan haberi olmayabiliyor. Türkiye'de maddi durumu iyi olmayan ve açlık yoksulluk sınırında yaşayan binlerce vatandaş olmakla birlikte bu vatandaşlara devlet tarafından ayni ve maddi yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında fakirlik ya da muhtaç maaşı olarak da bilinen bir ödemede ise devlet ihtiyaç sahiplerine 2020 yılında 915 TL olmak üzere maddi destek sağlıyor. Peki bu ödemeden kimler yararlanabilir, ne kadar ödenir ve nereye başvuru yapılmalıdır, işte detaylar.