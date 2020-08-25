1103 lira destek başvurusu başladı! Normalleşme desteği nasıl alınır? Normalleşme desteği şartları nelerdir?

Normalleşme desteği nasıl alınır? Normalleşme desteği şartları nelerdir? soruları işverenler ve işçiler tarafından araştırılıyor. Pandemi sürecinde işverenlere ve işçileri birçok devlet desteği verilmişti. Böylelikle işletmeler bu zor süreci en az zararla kapatmıştı. Peki, normalleşme desteği nasıl alınır? Normalleşme desteği şartları nelerdir? İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği verilen aylık ortalama gün sayısını, ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için de ücret desteği ödenen aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Normalleşme Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek.