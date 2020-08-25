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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 12:44
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    • 25.08.2020 12:44
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    Temmuzda rekor artış! Benzin satışları yükseldi

    Koronavirüs salgını sürecinde düşüş yaşanan benzin satışları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre benzin satışlarında yüzde 17,13 oranında artış yaşandı.

    Net rakam belli oldu! Temmuzda rekor artış

    Petrol Sanayi Derneği(PETDER), Temmuz ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %17,13 oranında arttığını açıkladı.

    PETDER'in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 361 bin 969 m3 oldu.

    Aynı ayda motorin satışları %5,49 artışla 3,02 milyon m3 oldu. Fuel oil satışları %50,15 artışla 10 bin 623 tona geldi. Otogaz LPG satışları %4,29 artışla 319 bin 934 ton oldu. Gazyağı satışları %10,67 düşüşle 201 M3 oldu.

    7 ayda benzin satışları %7,36 düşüşle 1,67 milyon ton, motorin satışları %3,81 düşüşle 15,87 milyon m3 ve otogaz LPG satışları %10,79 düşüşle 1,63 milyon ton oldu.

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