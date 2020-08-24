Devlet hemen karşılıksız olarak 8 bin liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar... Geri ödemesi yok!

Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?

1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet tarafından her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek için yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken bazı şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması şartı var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi için başvuru yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri sırasında kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı için de başvuru yapmak mümkün.