Devlet hemen karşılıksız olarak 8 bin liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar... Geri ödemesi yok!

Devlet vatandaşlara karşılıksız olarak desteklerini sürdürüyor. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde iş hayatına dönebilmesi ve en azından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet destekli yardımlar ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen kadın çalışanların doğum yapması durumunda sosyal yardımlar için başvurmasının önü açılmıştır. Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Peki, bu sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte devletten çalışan annelere özel olarak verilen sosyal yardımlara ilişkin detaylar...
Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?
1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet tarafından her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek için yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken bazı şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması şartı var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi için başvuru yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri sırasında kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı için de başvuru yapmak mümkün.
İlk Çocuğa 300 TL Ödeme Desteği
Devlet, ailelere sosyal destek ödemesi kapsamında, ilk çocuğunu doğuran annelere 300 TL karşılıksız olarak ödeme yapıyor. 2015 yılının Mayıs ayından sonra doğan diğer kardeş için ise 400 TL, daha fazla çocuğu olan ailelere ise 600 TL destek sağlanıyor.
Emzirme Parası Desteği 200 TL!
Kadınların sosyal destek kapsamında alabilecekleri bir ödeme de emzirme parası desteği. Süt parası olarak da bilinen bu yardım ödemesi, ailelere 202 TL olarak yapılıyor. Tabi, bu ödemeyi alabilmeniz için de yerine getirmeniz gereken bazı şartlar var! Bu şartların başında, annenin 120 gün prim ödemesinin olması gerekliliği geliyor. Bağkur ya da SGK kapsamında toplamda 120 gün prim ödemeniz varsa, emzirme parası desteğinden yararlanmanız mümkün.
Doğum İzni Alan Annelere 7 bin 500 TL Destek
Çalışan annelere devletten 7 bin 500 TL destek! Doğum izni alan ve izin sürecinde olan bir anne, devlet tarafından yardım ödemesi alabiliyor.İşyeri tarafından ödeme alamayan anneler, aldıkları maaşa göre 7 bin 500 TL civarı bir doğum izni yardımı alabiliyor. Bu rakam, annenin maaşına göre devlet tarafından belirleniyor. Asgari ücretle çalışıyorsanız, ortalama 7000-7500 TL bir yardım almanız mümkün. Tabi, bu ödeme için de bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Doğum izni parası için başvuru yaptığınızda, son 1 yıl içerisinde minimum 90 günlük bir sigorta priminizin yatmış olması gerekiyor.
Süt Parası Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?
E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, SGK kapsamında 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme sayfasından, süt parası ve doğum izni yardımı için başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, Aile ve Çalışma Bakanlığı'na da Doğum Yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.