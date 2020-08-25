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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 12:58
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    • 25.08.2020 12:58
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    'nın sahibi 'nın sahibi olduğu finans teknoloji şirketi halka açılıyor

    Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden 'nın sahibi olan 'nın finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, halka açılmak için başvuruda bulundu.

    Teknoloji devi halka açılıyor! Dünyanın en değerlisiydi

    Çin merkezli e-ticaret şirketi 'nın sahibi 'nın finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurdu.

    Toplam 150 milyar dolar ile dünyanın en değerli finans teknoloji şirketi olan Ant Financial services Group, 200 ülkede aşkın 3.5 milyon şirketin katılarak satış yaptığı Alibaba Grubu'nun da iştirakleri arasında bulunuyor.

    Çin basınında yayımlanan e göre, Ant Group'un halka açılma kararı, şirketin halka açıldığı zaman Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine ulaşmasını hızlandırmasını destekleyeceğine ilişkin planların yapıldığı Temmuz ayında alındı.

    Haberlere göre, Ant Group halka açıldıktan sonra piyasa değerinin 200 milyar dolara yükselmesini bekliyor. Açıklanan bilançosuna göre şirketin toplam gelirleri yılın ilk çeyreğinde 10.49 milyar dolara ve net karı da 3.17 milyar dolara yükseldi.

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