Bakan duyurdu: 2,5 milyon TL kaynak

Doğal afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını dindirmek için başta psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerimiz var gücüyle çalıştığını ifade eden Bakan Selçuk, "Ekiplerimiz vatandaşımız ile birebir temasa geçiyor. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.