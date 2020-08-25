İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Tüm dünyayı etkisi altına alınan pandemi salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı açıklanmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işçilerin ve işletmelerin merak ettiği sorunun yanıtı!
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
İşten çıkarma yasağı 17 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?
İşten çıkarma yasağının uzatılacağına ilişkin yeni bir karar alınmadı. Yasağın uzatılması beklenmiyor. Ancak konuyla ilgili açıklama yapılırsa haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.
İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.
Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.