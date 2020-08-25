İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Tüm dünyayı etkisi altına alınan pandemi salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı açıklanmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işçilerin ve işletmelerin merak ettiği sorunun yanıtı!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağı 17 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.