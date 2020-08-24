Yüzde 45-50 indirim... Ev alacaklara büyük müjde! İşte ucuz konut başvuru ve alma sayfası

Ev sahibi olmak isteyip kısıtlı bütçeye sahip olanlar oldukça ucuza ev sahibi olabiliyor. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. Ev fiyatlarına bakıldığında ihale ile yüzde 50 'ye kadar indirimli ev sahibi olmak mümkün. Elektronik ortamda teklif veren kişiler, ihale sonucunu www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden takip edebilir. E-satış portalı üzerinden verilmiş olan teklifin, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememektedir.
FİYATI 30-50-70 BİN ARTAN EVLER OLDU
Kredi faiz indirimi 1 Haziran 'da başlamıştı. 1 Haziran 'da başlaması sonrası evfiyatlarında fahiş artışlar görüldü. Faiz indirimi nedeniyle vatandaşların ev almaya yöneleceğini görenler hemen satılıkta olan evlerin fiyatlarını arttırdı.
YÜZDE 45 'E VARAN İNDİRİM
İhale ile satılan evlere baktığımızda fiyatların şu şekilde olduğu görüldü:
Bakırköy - Kartaltepe
İhale başlangıç bedeli: 312000 lira
Tahmin edilen bedel: 600000 lira
Üsküdar - Hace Hesna Hatun Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 333000 lira
Tahmin edilen bedel: 650000 lira
Kadıköy - Kozyatağı
İhale başlangıç bedeli: 704000 lira
Tahmin edilen bedeli: 1.4 milyon lira
Fatih - Ördek Kasap Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 265000 lira
Tahmin edilen bedel: 500000 lira
Bakırköy - Şenlik Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 737000 lira
Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira
Gaziosmanpaşa - Karayolları Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 480000 lira
Muhammen bedel: 920000 lira
Avcılar - Firüzköy
İhale başlangıç bedeli:356000
Muhammen bedeli: 700000 lira
İHALEYE NASIL KATILIRIM? İŞTE ŞARTLAR
T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını bitirmiş ve icra satış ilanlarında belirtilen belgeleri zamanında teslim eden herkes icra satış ihalelerine katılabilir.
Duyurusu yapılan ve iştirak edilmek istenilen satış ihalelerine esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilanda belirtilen tarihte satış yerinde hazır bulunularak katılmak da mümkündür.
İhaleye teklif verilebilmesi için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun 126 ncı maddesi ile belirlenmiş ve Elektronik Teklif Sistem sayfasında gösterilen yasal teminatın ihale katılımcısı tarafından, satışı yapan birime ait TL cinsinden açılan banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında kişiler, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullere elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün saat: 23.59'a kadar teklif verilebilmektedir.
Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde bulunan elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.
Satışa konu mala elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, satışı yapan birimce satış ilanında belirtilen gün ve saatte ihale başlangıç bedeli olarak dikkate alınır ve bu bedel üzerinden ihale açılır. Elektronik ortamda verilecek teklif, ihalesi yapılacak mal veya hak bedelinin % 50 sinden aşağı olamaz.
Elektronik ortamda teklif veren kişiler, ihale sonucunu www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden takip edebilir. İhale sonucunda ihale size kalmış ve icra ekranlarında ihale alıcısı olarak kaydedilmiş iseniz, e-satış portal sayfasında önceki verdiğiniz teklifler bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin size kaldığına ilişkin bilgi yer almakta ve ihalenin size kaldığına ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ilgili birim ile irtibata geçerek de ihale sonucundan bilgi alınabilir.
E-satış portalı üzerinden verilmiş olan teklifin, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememektedir.
Elektronik ortamda veya fiziki ortamda teklif veren katılımcılar, ihalenin tamamlanmasından önce, vazgeçme, mahkeme kararı, borcun ödenmesi gibi herhangi bir nedenden dolayı satışın durdurulması veya düşürülmesi hâlinde yatırdıkları teminatı geri alabilirler.
Menkul/gayrimenkul satış ihaleleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.