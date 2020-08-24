"Biz Bize Yeteriz Kampanyası" kapsamında toplanan bağışları da bu program içerisinde düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 10 Ağustos itibarıyla 30 milyar 841 milyon 693 bin 227 lira destekte bulundu.

Verilere göre, tamamlanan Faz 1 ve Faz 2 yardımları çerçevesinde yaklaşık 4,5 milyon haneye destekte bulunan Bakanlık, biner lira nakdi yardımı içeren ve devam eden Faz 3 kapsamında da 10 Ağustos'a kadar 1 milyon 784 bin 972 haneye destek sağladı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 1 milyon 310 bin 253 haneye biner lira yardımda bulunuldu.