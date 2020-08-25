Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 40'ının değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Pazartesi günü 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indikten sonra toparlanarak, 83.98 milyar dolar ile yeniden 80 milyar doları aştı.