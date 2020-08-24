SÖZLEŞMELERDE FİYAT YAPILANDIRMASI OLACAK

Rusya'dan doğal gazı petrol ve petrol türevlerine endeksli olmasından kaynaklı diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha pahalı aldığımızı da dile getiren Kumbaroğlu, dolayısıyla işin bu tarafında zaten mevcutta bir indirim beklentisi olduğunu sözlerine ekleyen Kumbaroğlu, ''Son gelişmeyle birlikte Türkiye'nin eli daha da güçlendi. Buna göre fiyatlar aşağı yönlü güncellenecek. Zaten 2023'den sonra Rus gazına ihtiyacımız da kalmayabilir. Ama Rusların Türkiye'ye ihtiyaçları var. Çünkü Rus gazını Avrupa'ya satacaksa Türkiye üzerinden satmak zorunda.'' dedi.