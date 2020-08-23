"EKONOMİ KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından Zonguldak halkının nabzını tuttuk. Zonguldak'ta gazetecilik yapan Ercan Demir, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Zonguldak için biz çok heyecanlıyız. Zonguldak artık emeğin başkentinden doğal gazın başkenti olma yoluna girdi. Zonguldak bir zamanlar ülke ekonomisini sırtında taşıdı.

60-70-80'li yıllara kadar taş kömürü ile ekonomi şahlandı. Şehirde o dönem 50-60 bin civarında işçi vardı. İşçi başkentiydi. Şimdi 6-7 bin işçi var. Ancak bu mutlu haber sonrası Zonguldak halkı da ülke ekonomisi kazanacak. Tesis kurulacak istihdam yaratılacak bunlar birkaç yılı bulacak ama bu gelecek için umut verici" dedi.

İşportacılık yapan Mustafa Soysal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde vereceğini duyurunca ben Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu anladım. Çünkü bu bölgede çalışma yapıldığını biliyorduk. Ekonomiye çok olumlu katlılar olacağını biliyoruz. Çünkü doğal gaz almak için döviz hep dışarı gidiyordu. Doğal gaz aldığımız ülkeler en ufak bir siyasi krizde bizi doğal gaz vanasını kapatmakla tehdit ediyorlardı. Artık kışın ortasında Türkiye'yi tehdit etme dönemi bitti" diye konuştu.

90'lı yıllardan bu yana Zonguldak'ta kömüre duyulan ihtiyacın azalmasından kaynaklı ekonomik olarak bir gerileme yaşandığını belirten kuyumculuk yapan Hakan Küçük şunları söyledi:

"KENTİN DEĞERİ ARTACAK"

"Son yıllarda bir takım endüstriyel yatırımlar oldu Zonguldak için bir umut ışığı arıyorduk ki doğal gaz bulunması Zonguldak ve Türkiye ekonomisinin aradığı umut ışığı oldu. Zonguldak'ın eski günlerine dönmesi hızlanacaktır. Atatürk'ün bir sözü var; 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki maden serveti ne kadar kıymetli ise, bizim gözümüzde Zonguldak da o kadar çok değerli bir ilimizdir' diye. Yeniden Zonguldak'ın değeri artacaktır."