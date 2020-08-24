YENİ ÜLKELERDEN LNG ALINIYOR

Türkiye, ocak-haziran döneminde en fazla LNG'yi 2 milyar 991 milyon 68 bin metreküple uzun vadeli kontratı bulunan Cezayir'den ithal ederken, en fazla spot LNG Katar'dan alındı. Bu dönemde, Katar'dan 2 milyar 853 milyon metreküp LNG ithal edildi ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış gösterdi.

Ayrıca, Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği spot LNG miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,3 artışla 2 milyar 161 milyon metreküpe ulaştı. Bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli gaz kontratı bulunan Nijerya'dan ithal ettiği LNG miktarı ise yüzde 17,3 azalışla 1 milyar 151 milyon metreküpe geriledi.

Bu yılın ilk yarısında, Türkiye LNG satın aldığı kaynak ülkelerini de çeşitlendirdi. Bu kapsamda, Trinidad ve Tobago'dan 633 milyon metreküp LNG ithal edildi. Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya LNG ithalatı yapılan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde, Yunanistan'a 203 milyon metreküp gaz ihraç edildi. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 378 milyon metreküp olmuştu.

TÜKETİM YÜZDE 3,8 AZALDI

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 24 milyar 305 milyon 94 bin metreküpe geriledi.

Türkiye'nin bu dönemdeki doğal gaz üretimi ise yüzde 7,5 düşüşle 231 milyon 907 bin metreküp oldu.