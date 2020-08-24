Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar’da yüzde 50 daha ucuza ev satın alın... UYAP E-Satış üzerinden uygun fiyatlı evler satışta!

E-SATIŞ PORTALI HAKKINDA

E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında kişiler, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullere elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün saat: 23.59'a kadar teklif verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde bulunan elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.

Satışa konu mala elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, satışı yapan birimce satış ilanında belirtilen gün ve saatte ihale başlangıç bedeli olarak dikkate alınır ve bu bedel üzerinden ihale açılır. Elektronik ortamda verilecek teklif, ihalesi yapılacak mal veya hak bedelinin % 50 sinden aşağı olamaz.

Elektronik ortamda teklif veren kişiler, ihale sonucunu www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden takip edebilir. İhale sonucunda ihale size kalmış ve icra ekranlarında ihale alıcısı olarak kaydedilmiş iseniz, e-satış portal sayfasında önceki verdiğiniz teklifler bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin size kaldığına ilişkin bilgi yer almakta ve ihalenin size kaldığına ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ilgili birim ile irtibata geçerek de ihale sonucundan bilgi alınabilir.

E-satış portalı üzerinden verilmiş olan teklifin, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememektedir.

Elektronik ortamda veya fiziki ortamda teklif veren katılımcılar, ihalenin tamamlanmasından önce, vazgeçme, mahkeme kararı, borcun ödenmesi gibi herhangi bir nedenden dolayı satışın durdurulması veya düşürülmesi hâlinde yatırdıkları teminatı geri alabilirler.

Menkul/gayrimenkul satış ihaleleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.