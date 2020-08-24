Türkiye Emekliler Derneği, Araştırma merkezi tarafından yaptığı basın açıklamasında devlet korona virüs salgın hastalığı kapsamında mücadele sürecinde olmasıyla birlikte birçok vatandaş için sağlanan 1000 TL'lik yardımların dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar içinde yapılması konusuna değindi. 3. Faz ödemesi düşük gelire sahip vatandaşlar için yapılacağı açıklamasında bulunulmuştu. Ancak TÜED tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda düşük yetim ya da dul aylığı alan vatandaşlarında 4. Faz ödemesinde bu sosyal yardımdan faydalanması gerektiği açıklamasında bulundu. Böylelikle dul ve yetim maaşı alanlar da bu kapsam da olduğunu düşünerek yani düşük gelirli olduğunu söylemesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır. Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır."

İfadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Bakalım önümüzde ki günlerde konuşulması gereken konular arasında yer alan 4. Faz ödemesinde bu konu dikkate alınacak mı? Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar sosyal destek kampanyasından faydalanabilecek mi?

TÜED basın açıklamasında son olarak emeklilik sistemine geçiş ile ilgili yapılan son düzenlemeler hakkında detaylı bilgi verdi. Yapılan son düzenlemeler doğrultusunda 2019 Şubat ayında alınan karar doğrultusunda en düşük emekli maaşı 1000 TL olmasının yanı sıra, 2020 Mart ayında ise 1500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ancak bu düzenlemelerin dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yetersiz olduğunu da vurgulamadan geçmedi.