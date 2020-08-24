Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara 4.faz pandemi yardımı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Korona virüs sebebiyle ekonominin olumsuz olarak etkilenmemesi ve ihtiyaç sahiplerinin zorluk çekmemesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım para ödemesi yapılmaktadır. Ancak gelişmelere göre dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için de 1000 TL sosyal yardım parası yapılması yönünde yeni bir talep oluşturuldu. Bu talep TÜED tarafından yazılı açıklama şeklin de yapılmasıyla birlikte 4. Faz sosyal yardım çalışmalarının olması ve bu sefer dul ve yetim maaşı alan vatandaşların faydalanması için talep oluşturuldu. 4. faz sosyal yardım parası için başvuru alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Peki pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır?
EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA 1.000 TL 4.FAZ ÖDEMESİ
Konu hakkında süreç tüm hızı ile devam ederken Türkiye Emekliler Derneği TÜED tarafından yapılan açıklama ile "Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır.
Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır" diyerek taleplerini iletti.
Türkiye Emekliler Derneği, Araştırma merkezi tarafından yaptığı basın açıklamasında devlet korona virüs salgın hastalığı kapsamında mücadele sürecinde olmasıyla birlikte birçok vatandaş için sağlanan 1000 TL'lik yardımların dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar içinde yapılması konusuna değindi. 3. Faz ödemesi düşük gelire sahip vatandaşlar için yapılacağı açıklamasında bulunulmuştu. Ancak TÜED tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda düşük yetim ya da dul aylığı alan vatandaşlarında 4. Faz ödemesinde bu sosyal yardımdan faydalanması gerektiği açıklamasında bulundu. Böylelikle dul ve yetim maaşı alanlar da bu kapsam da olduğunu düşünerek yani düşük gelirli olduğunu söylemesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır. Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır."
İfadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Bakalım önümüzde ki günlerde konuşulması gereken konular arasında yer alan 4. Faz ödemesinde bu konu dikkate alınacak mı? Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar sosyal destek kampanyasından faydalanabilecek mi?
TÜED basın açıklamasında son olarak emeklilik sistemine geçiş ile ilgili yapılan son düzenlemeler hakkında detaylı bilgi verdi. Yapılan son düzenlemeler doğrultusunda 2019 Şubat ayında alınan karar doğrultusunda en düşük emekli maaşı 1000 TL olmasının yanı sıra, 2020 Mart ayında ise 1500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ancak bu düzenlemelerin dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yetersiz olduğunu da vurgulamadan geçmedi.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirileceklerdir:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı'na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtmişti.
Başvurular e-devlet sistemine girişte vatandaşın önüne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Aynı zamanda arama çubuğu üzerinden de erişilebilir.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar.
YARDIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Sorgulama yapılabilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapılabiliyor.
1000 TL BAŞVURU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIYOR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:
- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya
- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.