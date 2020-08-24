Emekli, çalışan, çalışamayan, işsiz, esnaf, ev kadını, Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkese maddi yardım!

İHTİYACI OLANA AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ

Devlet birimlerine ek olarak aylık destek sağlayan kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. VGM tarafından sağlanan desteklerin ilki kuru yardımı ikincisi ise aylık maaş yardımı.

Bu maaş desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaları ve ödemelerin hangi şartlar altında ödendiğine ilişkin şartlar şu şekilde;

* Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara ödenir. VGM'nin bu aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmekte.

* Bunun yanında muhtaç aylığı için vatandaşların gelir getirici taşınması veya taşınır olmaması gerekiyor. Ancak VGM taşınmazı varsa bile aylık 914 TL'den daha düşük getiri sağlıyorsa başvuruların yapılabileceğini açıkladı.