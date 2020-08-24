GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

"Ülke genelindeki insanlarda 'kendi ülkemde seyahat edeyim' diye bir algı oluştu. Uluslararası hava trafiği de kapalıydı tabi. Bunun da etkisi var. Biz bu endişeleri gidermek açısından bir sertifikasyon programını hayata geçirdik. Avrupa'ya da örnek teşkil etti. Biz bunu hazırlarken sektör temsilcileriyle, bilim kurulu ve sağlık bakanlığı ile birlikte çalıştık. Bu sertifikalı tesislerde çok az sorun yaşanıyor. Bunu sonrasında da devam etmek istiyoruz. Oda sayısını daha aşağı çekmek ve tedbirleri daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. 4 bin 900 sertifikasyon verildi. Bunun yarısından fazlası konaklama. Şu anda muhtemelen yüzde 35-40'ına denk geliyordur sektörün. Bu kısa süreli bir salgın değil. Kriterlerimizi bununla birlikte yaşayacak hale getirmemiz lazım. Sertifikasyon konusunda ne hızlı olan Asya ülkeleri oldu. Çünkü çok sık yaşadılar salgınları. Onlar hazırlıklıydı. Biz de Türkiye olarak Avrupa'da öncü olduk.