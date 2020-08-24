Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 24 Ağustos 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul'da yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük değişim