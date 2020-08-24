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    • 24.08.2020 08:51
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    ! Bu evler yüzde 50 daha ucuz!

    1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde kamu bankalarının faiz indirimi, ipotekli konut satışında rekoru getirdi. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İşte detaylar…

    Konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.

    İşte ihale ile satılan evler…

    Bakırköy – Kartaltepe

    İhale başlangıç bedeli: 312000 lira

    Muhammen bedel: 600000 lira

    Üsküdar – Hace Hesna Hatun Mahallesi

    İhale başlangıç bedeli: 333000 lira

    Muhammen bedel: 650000 lira

    Bağcılar – Mahmutbey

    İhale başlangıç bedeli: 182000 lira

    Muhammen bedeli: 340000 lira

    Kadıköy - Kozyatağı

    İhale başlangıç bedeli: 704000 lira

    Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira

    Fatih – Ördek Kasap Mahallesi

    İhale başlangıç bedeli: 265000 lira

    Muhammen bedel: 500000 lira

    Bakırköy – Şenlik Mahallesi

    İhale başlangıç bedeli: 737000 lira

    Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira

    Gaziosmanpaşa – Karayolları Mahallesi

    İhale başlangıç bedeli: 480000 lira

    Muhammen bedel: 920000 lira

    Avcılar – Firüzköy

    İhale başlangıç bedeli:356000

    Muhammen bedeli: 700000 lira
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    Haberler Ekonomi Ev alacaklar dikkat! Bu evler yüzde 50 daha ucuz!
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