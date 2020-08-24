Konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.
İşte ihale ile satılan evler…
Bakırköy – Kartaltepe
İhale başlangıç bedeli: 312000 lira
Muhammen bedel: 600000 lira
Üsküdar – Hace Hesna Hatun Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 333000 lira
Muhammen bedel: 650000 lira
Bağcılar – Mahmutbey
İhale başlangıç bedeli: 182000 lira
Muhammen bedeli: 340000 lira
Kadıköy - Kozyatağı
İhale başlangıç bedeli: 704000 lira
Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira
Fatih – Ördek Kasap Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 265000 lira
Muhammen bedel: 500000 lira
Bakırköy – Şenlik Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 737000 lira
Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira
Gaziosmanpaşa – Karayolları Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 480000 lira
Muhammen bedel: 920000 lira
Avcılar – Firüzköy
İhale başlangıç bedeli:356000
Muhammen bedeli: 700000 lira