Konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.



İşte ihale ile satılan evler…

Bakırköy – Kartaltepe



İhale başlangıç bedeli: 312000 lira



Muhammen bedel: 600000 lira