İŞSİZLİK PARASI NE KADAR?

İşsizlik sigortasından alınacak işsizlik parası, kişinin son dört aylık prime esas kazancının yani SGK'ya bildirildiği brüt ücretinin yüzde 40'ıdır. 2020 yılı için bir kişiye verilecek en düşük işsizlik parası 1.168,27 TL'dir. İşsiz kalmadan önceki son dört ay asgari ücretten çalışan bir kişi işsiz kaldığında 1.168,27 TL işsizlik parası alır.

Diğer yandan işsizlik parasında üst sınır vardır. Bir kişinin brüt ücreti ne kadar yüksek olursa olsun alabileceği işsizlik parası asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. 2020 yılı için alınabilecek en yüksek işsizlik parası 2.336,53 TL'dir. Bu rakamın üzerinde işsizlik parası ödenmez. Dolayısıyla brüt maaşı yüksek bir kişi işsiz kaldığında gelir kaybı daha yüksek olmaktadır.