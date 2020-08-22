Bu daha başlangıç! Karadeniz, Hazar kadar zengin

50 MİLYAR VARİL PETROL 9 TRİLYON METREKÜP GAZ

Romanya'nın neredeyse doğal gaz gelirlerinin tamamını Tuna Bloku karşılıyor. Bulgaristan'ın da son zamanlarda aktivitelerini arttırdığı bu alanda, Türkiye de 2013'ten bu yana araştırma çalışmaları yürütüyor. Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisiyle yapılan ölçümlerde ulaşılan veriler, Karadeniz'de, 9 trilyon metreküp doğal gaz ve 50 milyar varil rezervi bulunan Hazar Denizi kadar zengin enerji rezervi bulunduğuna işaret ediyor.

İLK KEŞİF İHTİLAFSIZ ALANDA

Barbaros sismik araştırma gemisinin zengin rezerv olabileceğine dair tespiti 2016'da çıkardığı Tuna Bloku enerji sahası, Türkiye'nin zengin enerji kaynaklarına ulaşması bakımından Doğu Akdeniz'e göre daha kolay bir alan olarak önceliğe alındı. Türkiye Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgesini 1986 yılında ilan etti. Türkiye, Karadeniz'de ilk kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını Sovyet Birliği ile 1978'de imzaladı.

SON ANLAŞMA BULGARİSTAN'LA

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından kurulan ülkelerle de bu anlaşmayı devam ettiren ve devamını öngören anlaşmalar imzaladı. Karadeniz'de son MEB anlaşması ise 1997'de Bulgaristan ile yapıldı. Türkiye'nin MEB sınırlarını tescil ettiği, ihtilafa konu olmayan bu alanda sondaj çalışmaları kolay yürütülecek. Halen Doğu Akdeniz'deki araştırma ve sondaj faaliyetleri Türk donanmasına ait savaş gemilerinin refakatinde yürütülüyor.

PETROL DEVLERİ DE KAZDI AMA FATİH BULDU

Türkiye, denizlerindeki petrol ve doğal araştırmalarını Karadeniz'den başlatmış, Akdeniz'e doğru genişletmişti. Karadeniz'de, Barbaros'un sismik araştırma gemisinin verileri üzerinden tespit edilen bazı kuyulara da sondaj vurulmuştu. TP'nin Shell ile ortak yaptığı bir sondaj da Tuna Bloku'nun güneyindeki bir sahadaydı. Karadeniz'de 2004'ten bu yana yabancı şirketlerle ortaklıklar kurularak 6 derin deniz sondajı gerçekleştirildi. Keşif ise Türkiye'nin kendi sondaj gemisi Fatih ile 9'uncu sondajda yapılmış oldu.